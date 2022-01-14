الأردن يعفي المركبات الفضائية من الجمارك

المصدر: البيان

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قررت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إعفاء المركبات الفضائية والأقمار الصناعية من الجمارك.

وقوبل القرار، الذي جاء ضمن تعديلات جداول التعرفة الجمركية لسنة 2022، بموجة من الاستغراب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت قناة «رؤيا» الفضائية الأردنية عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام».

وشملت التعديلات التي أجرتها الحكومة الأردنية الأقمار الصناعية وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية.

كما تقرر، وفقاً للقرار، إعفاء الطائرات العمودية (الهليوكوبتر)، والطائرات غير المصممة للدفع بقوة المحرك، والطائرات التي لا يتجاوز وزنها 15 ألف كيلوغرام.

يُذكر أن الحكومة الأردنية فرضت جمارك بنسبة 5% على مظلات الهبوط، وأجهزة إطلاق المركبات الجوية، وأجهزة هبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، في حين أعفت أجهزة التدريب على الطيران من الجمارك.

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