انفجاران بالعراق يستهدفان مقري حزبين بينهما حزب رئيس البرلمان

المصدر: بغداد - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مصادر في الشرطة العراقية أن انفجاراً بعبوة ناسفة استهدف مقر حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة مما أدى إلى إصابة حارسين.

وذكرت الشرطة أن الانفجار ألحق أضراراً بأبواب المبنى ونوافذه.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، ولم يصدر تعليق بعد من الحلبوسي أو الحكومة العراقية على الانفجار.

وقالت الشرطة إن انفجاراً مماثلاً استهدف بعد ساعات مقر تحالف عزم في بغداد، الذي ينتمي إليه سياسي سني آخر هو خميس الخنجر، لكنه أسفر عن أضرار طفيفة فقط. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الثاني.

واختار البرلمان العراقي، الذي تشكل أخيراً عقب انتخابات عامة جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، الحلبوسي رئيساً له لفترة ثانية يوم الأحد.

ميدانياً أيضاً، ذكر بيان لجهاز الأمن العراقي أن قواته تمكنت من اعتقال 11 من عناصر داعش في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار (120 شمالي بغداد). وأوضح البيان أن قوات جهاز الأمن العراقي تمكنت من اعتقال 11 من عناصر داعش في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار.

وذكر أن المعتقلين «اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وشاركوا بمواجهات وتعرضات للقوات الأمنية خلال عمليات التحرير».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز