48 عملية استهداف للتحالف في محافظتين يمنيتين خلال يوم واحد

المصدر: الرياض - وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ 48 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء أوقعت 330 قتيلاً.

وقال التحالف، في بيان: «نفذنا 36 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب، ما أسفر عن تدمير 22 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 250 عنصراً».

كما نفذ التحالف العربي «12 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في البيضاء خلال 24 ساعة، وتدمير 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 80 عنصراً».

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عملياته ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الفترة الأخيرة، لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل الميليشيا.

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