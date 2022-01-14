تونس تفشل مخططاً إرهابياً وتتصدى لاستفزازات إخوانية

المصدر: تونس - وكالات

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أوقف الأمن التونسي اليوم الجمعة، 6 عناصر إرهابية في منطقة منوبة شمال غرب العاصمة تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن الإرهابيين كانوا يخططون للقيام بعمليات نوعية داخل العاصمة، مشيراً إلى أنه تم إحالتهم على النيابة العمومية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

يأتي ذلك فيما أطلق الأمن التونسي، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تابعين لـ«الإخوان»، في الطريق إلى وسط العاصمة.

وجاء إطلاق الغاز المسيل للدموع، على عناصر الإخوان المشاركين في الاحتجاج، بعد أن حاولوا الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة وتهجموا على عناصر الأمن في محاولة استفزازية.

وأكدت مصادر أن استعمال الشرطة للغاز، أملته ضرورة تطبيق القانون، إضافة إلى التصدي للاعتداء على عناصر الأمن، لافتة إلى وجود معلومات استخباراتية تفيد بجلب عديد الأشخاص أسلحة بيضاء وآلات حادة ومبالغ مالية إلى أماكن تجمع المتظاهرين، ما يفسر تشديد إجراءات التفتيش ومنع التجمعات من وصول شارع الحبيب بورقيبة.

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