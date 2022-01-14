ألوية العمالقة تدك أوكار الحوثي في مأرب

المصدر: عدن - البيان، وكالات

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استهدفت قوات ألوية العمالقة اليمنية، اليوم، أوكار ميليشيا الحوثي شمال مدينة حريب في ظل استمرار الاشتباكات جنوب مأرب، مما أسفر عن مقتل 3 قيادات من الميليشيا في تلك الجبهة المشتعلة.

وتقدّمت الألوية تجاه مركز المدينة ووصلت إلى جبال الذرعان والعكرمة، حيث يتحصّن المئات من العناصر الحوثية الذين فروا من شبوة.

من جهتها، تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة من إخراج الميليشيا من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب.

وحققت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس الخميس، تقدماً جديداً في الجبهة الجنوبية بمأرب، خلال معارك ألحقت بالميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قوات الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً كاسحاً تمكنوا خلاله من دحر الميليشيا من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب، وأكد سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وبغارات لطيران التحالف.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا.

ونشر المركز مقطع فيديو لتهاوي تحصينات الميليشيا أمام تقدمات الجيش والمقاومة جنوب مأرب.

في غضون ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من 250 عنصراً.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ 12 عملية استهداف للميليشيا في البيضاء خلال 24 ساعة، موضحاً أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من 80 عنصراً.

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