كيف ردّ السيسي على فتاة مصرية قالت له "أنا خايفة يا سيادة الرئيس"؟.. فيديو

المصدر: البيان

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"يؤلمني أن تقولي خائفة.. جوه مصر ماتخفيش".، تلك هي إجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتاة مصرية طرحت عليه سؤالًا، قائلًة: "أنا خائفة يا سيادة الرئيس".

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب، قائلًا: «مصر دولة ربنا حافظها وإلا كانت راحت زي ما غيرها راحت واللي حافظ عليها ربنا له الشكر والحمد والثناء العظيم والأمور من أحسن للأحسن».

وأوضح الرئيس السيسي: «إننا موجودون لحد ما نعمر ونحقق الحلم لنا كلنا».

وناشدت إحدى المشاركات في المنتدى، الرئيس السيسي تقديم نصيحة لها للتخلص من الخوف الذي بداخلها، فاندهش الرئيس من هذا الخوف، على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة الشباب، وبادرها بالاستفسار عن اسمها، مجيبة «سالي»، ليرحب بها الرئيس محاولا طمأنتها بالقول «لا تخافي من شيء داخل مصر، لأن هذه الدولة بفضل الله- سبحانه وتعالى- ربنا حافظها».

غير إن الرئيس السيسي أبدى خشيته من هذا الخوف والقلق، قائلا: «أنت في عمر ابنتي الصغيرة، ولا يزال العمر أمامك.. تستطيعين خلاله تحقيق الكثير».

وواصل الرئيس طمأنة الفتاة «سالي» بالقول: «هذه البلد.. لسنا نحن الذين نحافظ عليه فقط لكن الله أيضا يحفظها»، مؤكدا أن الأوضاع في مصر تسير من حسن إلى أحسن، حيث إن الدولة تعمل في مسار البناء والتعمير من أجل تحقيق الحلم.

كيف ردّ السيسي على فتاة مصرية قالت له "أنا خايفة يا سيادة الرئيس"؟.. فيديوhttps://t.co/97aq7Bd4b8#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0RY7Im7afE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 14, 2022

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