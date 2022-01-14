فيضانات وسيول تُغرق أربيل العراقية.. فيديو

المصدر: البيان

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اجتاحت فيضانات وسيول أمس الخميس مدينة أربيل العراقية، وتسببت في وقوع أضرار مادية، بينما لم تسجل خسائر بشرية حتى الآن، وفق ما أكدت مديرية الدفاع المدني في المدينة.

وقال الناطق الرسمي باسم المديرية، الرائد سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في أربيل".

وأضاف أن السيول أدت إلى أضرار مادية ولم يتم حتى الآن تسجيل أية خسائر بشرية.

كما أجلت وزارة تربية إقليم كردستان، أمس الخميس، امتحانات نصف السنة إلى يوم غد السبت.

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