مقتل عميد شرطة ومتظاهر بتجدد المظاهرات في السودان

المصدر: الخرطوم- وكالات

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أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل أحد المتظاهرين، أمس، برصاص قوات الأمن في الخرطوم، وإصابة العشرات جراء فض قوات الأمن للاحتجاجات، فيما أفادت الشرطة السودانية بمقتل ضابط برتبة عميد، خلال تأمين المظاهرات في العاصمة السودانية، وقال المكتب الصحافي للشرطة السودانية في بيان، إن العميد علي حماد قتل أثناء تأديته واجبه في حماية مواكب المتظاهرين جوار معمل إستاك.

وخرج المتظاهرون، أمس، للمطالبة بتسليم السلطة إلى مدنيين خلال الفترة الانتقالية، وذلك تلبية لدعوة لجان المقاومة. وتوجه متظاهرون في الخرطوم نحو القصر الرئاسي، في وقت سابق من يوم أمس، وأشارت إلى أن المسيرات ستتجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، كما حثت المشاركين على الالتزام بالسلمية والانضباط. وفي السياق، نقل مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم تشديده على أهمية وقف أعمال العنف، وتأمين حق التظاهر السلمي في السودان. وذكر المجلس في بيان أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم براين شوكان أكد حق الشعب السوداني في التعبير السلمي، وشدد على أهمية «وقف أعمال العنف» وتأمين حق التظاهر السلمي.

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