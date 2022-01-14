قيادات عسكرية يمنية: تحرير مأرب وشيك

المصدر: عدن - وكالات

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واصلت ألوية العمالقة تقدمها في جبهة حريب جنوب مأرب بعد معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي التي قُتل العشرات من عناصرها خلال المواجهات، في وقت تتحدث فيه قيادات عسكرية عن أن إعلان تحرير المدينة بات وشيكاً.وأفادت مصادر ميدانية بأنّ قوات العمالقة تحاصر مديرية حريب من ثلاثة محاور، حيث وصلت إلى وادي لصاد القريب من عقبة ملعاء من الاتجاه الشمالي لقطع الإمدادات القادمة من مديرية الجوبة، وأيضاً اقتربت من قلب المدينة في المحور الشرقي، ووصلت إلى جبال الذرعان، كما استطاعت قوات العمالقة تجاوز جبال شقير من المحور الجنوبي لحريب في اتجاه مديرية عين. وفيما تدور اشتباكات عنيفة في منطقة الفليحة الجبلية بمديرية حريب مأرب بين قوات العمالقة والحوثيين اقتربت قوات الجيش الوطني والمقاومة جنوب مأرب من منطقة الفليحة وسط الصحراء والاقتراب من معسكر أم ريش من محور ثالث. وأسفر هجوم للجيش اليمني والمقاومة، أمس، عن مقتل القيادي الحوثي، محمد علي حميد، في جنوب مأرب. من جهته، أكد الناطق باسم الجيش اليمني، عبده مجلي، أمس، تدمير 80 % من إجمالي أسلحة ومعدات ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب بالمدفعية والطيران.

ضربات جوية

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مجلي قوله، إن مدفعية الجيش وقوات العمالقة دمرت مواقع وأسلحة للحوثيين، فيما شاركت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بضربات جوية مركزة استهدفت العشرات من مواقع وتجمعات الميليشيا. من جهته، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، استهدافات نفذها خلال آخر 24 ساعة ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء أسفرت عن مقتل أكثر من 340 حوثياً. وقال التحالف إنه نفذ في مأرب 31 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال آخر 24 ساعة، ما أسفر عن تدمير 18 آلية عسكرية للميليشيا، وإحداث خسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً من الحوثيين.

وفي البيضاء، أعلن التحالف عن تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيا في آخر 24 ساعة، ما أدى إلى تدمير 13 آلية عسكرية للميليشيا ومقتل أكثر من 120 عنصراً. كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير طائرة مروحية نقلتها ميليشيا الحوثي من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.

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