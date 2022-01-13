المحكمة العليا في العراق توقف عمل البرلمان مؤقتاً

المصدر: وام

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قررت أعلى محكمة في القضاء العراقي، اليوم، إيقاف عمل مجلس النواب "البرلمان" الذي عقد أول جلساته الأحد الماضي.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً.

وقررت المحكمة حكمها، بحسب وثائق وبعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب، طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي أسفرت عن انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.

وينص قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة مجلس النواب إلى حين البتّ بالدعاوى المقدمة لديها، دون أن تحدد موعداً لذلك.

ويترتب على قرار المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو الخطوة الثانية اللازمة، بحسب الدستور العراقي، لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء بعد التوافق بين الكتل السياسية.

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