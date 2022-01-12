صحافي رياضي يترشح لرئاسة العراق

المصدر: دبي - علي شدهان

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تقدم الزميل الصحافي الرياضي المخضرم، جعفر المطيري بأوراق ترشحه رسمياً لرئاسة جمهورية العراق في الدورة الانتخابية الجديدة الممتدة أربع سنوات حتى العام 2026، وذلك إلى جانب أكثر من 35 مترشحاً على المنصب الرفيع.

خطوة جريئة

ورغم صعوبة، بل استحالة فوز الزميل المطيري بالمنصب، إلا أن الترشيح بحد ذاته، يعد خطوة جريئة جداً في ظل "لعبة" التوازانات السياسية المعروفة في انتخاب رئيس جمهورية العراق من قبل مجلس النواب تحديداً.

سجل صحافي

ويملك الزميل جعفر المطيري، سجلاً صحافياً حافلاً يبرز من بينه، رئاسته تحرير صحيفة "رياضة وشباب"، وعمله في قطاع الصحافة والإعلام الرياضي منذ عقود طويلة.

قيادة العراق

وبعد ترشحه، أعلن الزميل المطيري عزمه "قيادة" العراق في حال انتخابه، إلى الاستقرار المنشود، وإعلان الحرب على وباء الطائفية السياسية، وآفة الفساد، والعمل بجد من أجل إصلاحات حقيقية شاملة في مختلف جوانب حياة العراقيين، وإنهاء معاناة الشعب في جوانب حياتية عدة.

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