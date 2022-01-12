السيسي: مصر لن تكون معبراً للمهاجرين إلى أوروبا

المصدر: (القاهرة - وكالات)

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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده استقبلت ستة ملايين لاجئ، مؤكداً أنّ مصر لن تكون معبراً للمهاجرين إلى أوروبا. وأضاف الرئيس المصري، في كلمة خلال فعاليات منتدى شباب العالم: «ليست لدينا معسكرات للاجئين ونراعي حقوقهم في البلاد». وفي جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان قال السيسي: «لا نتدخل في شؤون الدول حتى نخربها وندع المواطنين يعانون في ليبيا في سوريا في العراق في الصومال، ولا أريد التحدث عن دول أخرى، مصر كانت ستصبح مثل هذه الدول، دولة سكانها 100 مليون معرضة للخراب والدمار». وانطلقت، أول من أمس، فعاليات منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر، بحضور عربي رسمي وشعبي لافت.

وتحتوي أجندة المنتدى هذا العام عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد وباء كورونا الذي أثر في حياة الملايين ببلدان العالم أجمع. وتنطلق كل الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي: «السلام والإبداع والتنمية». ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، بمشاركة شباب من 196 دولة.

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