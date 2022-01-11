مصر.. زلزال اليوم أشد من زلزال 92

المصدر: البيان

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أكد رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، أن الزلزال الذي ضرب مصر اليوم، أكثر قوة من زلزال 1992 الذي تسبب في دمار كبير.

وقال القاضي إن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت في منطقة شرق البحر المتوسط، حسب موقع "سبوتنيك".

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية، في منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط في تمام الساعة الثالثة و7 دقائق فجرا.

ويعد زلزال 1992 الذي وقع في 12 أكتوبر من أقوى الزلازل التي مرت على مصر، حيث وصلت قوته لـ5.8 بمقياس ريختر. واستمر نحو دقيقة، و"لكن قوته أصابت معظم البيوت القديمة في هذا الوقت بتصدعات وبعضها تهدم، وتسبب في وفاة أكثر من 500 شخص وإصابة وتشريد الآلاف".

وأوضح القاضي أن الفرق بين زلزال اليوم وزلزال عام 1992 أن مركز زلزال اليوم يقع خارج الأراضي المصرية.

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