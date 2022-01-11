زلزال قبرص شعر به سكان القاهرة

المصدر: البيان

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قرابة الساعة الثالثة و7 دقائق فجر اليوم الثلاثاء، شعر سكان القاهرة الكبرى والمدن الساحلية ومرسى مطروح بزلزال قوي هز بعض الأبنية.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أغلب المناطق المصرية فيديوهات تظهر أثار الهزة الأرضية القوية، خاصة سكان القاهرة الكبرى.

وضرب الزلزال الذي فافت قوته مستوى 6 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال ضرب البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قبرص، وشعرت به بعض المناطق البعيدة مثل تركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل ومصر.

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