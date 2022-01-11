مصر: مقتل 8 عمال وإنقاذ 15 إثر سقوط سيارة في النيل

المصدر: البيان

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قتل مساء أمس الاثنين 8 أشخاص بعد سقوط سيارة نصف نقل محملة بـ 23 عاملا من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة قسم منشأة القناطر بمصر، بحسب وسائل إعلام محلية

وكانت السيارة فى اتجاهها للبر الآخر باتجاه المنوفية وجار البحث عن ناجيين، بعد أن انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى عين المكان.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بسقوط سيارة من معدية وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن أى ناجيين من الحادث، وانتقل رجال الإنقاذ النهري للحماية المدنية، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشاب، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، وتنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال ضحايا سقوط السيارة.

ووصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مكان الحادث لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين، بالإضافة إلى متابعة نقل الناجين إلى المستشفى لإسعافهم، وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال الناجين من الحادث، حيث ذكروا أنهم يعملون بإحدى المزارع بطريق الإسكندرية الصحراوي، وخلال عودتهم مستقلين السيارة بالصندوق الخلفي لها، متجهين إلى قريتهم بمحافظة المنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد خلال العبور من خلال المعدية، مما أسفر عن غرق عدد منهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال السائق الذي أكد أنه لم يتمكن من التحكم بالسيارة خلال العبور بواسطة المعدية، مما أسفر عن سقوط السيارة بالمياه.

وشارك عدد من الصيادين في عمليات البحث عن المفقودين، حيث ساهموا بقواربهم في البحث عن ناجين، وزيادة مساحة البحث بالمكان الذي شهد الحادث.

ونجا سائق السيارة من الموت، ويستمع رجال المباحث لأقواله، لكشف ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وعدد العمال الذين كانوا بصحبته.

وسادت حالة من الحزن بين سكان القرية، التي ينتمي إليها الضحايا بمحافظة المنوفية، عقب وقوع الحادث، حيث انتقل عدد منهم إلى مكان الحادث للمساهمة في إنقاذ الضحايا.

وتوصلت التحريات أن عدد من الضحايا ما زالوا قصر، ومن بينهم أطفال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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