الأرصاد المصرية تحذر من رياح وسيول وغطاء سحابي

المصدر: وكالات

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس اليوم الأحد، مشيرة إلى الرياح تنشط بصورة نسبية على بعض المناطق مع توقعات بحدوث سيول.

جاء ذلك في بيان نشره موقع "مصراوي" المصري، أشار إلى حدوث نشاط لرياح جنوبية غربية جافة على شمال البلاد تمتد حتى القاهرة وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

ونوه بيان الأرصاد إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية نتيجة تلك الرياح، مشيرا إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة تؤدي إلى زيادة الشعور ببرودة الطقس.

وأوضح البيان أن سرعة الرياح من المتوقع أن تصل إلى 25 عقدة في السواحل الشمالية تنخفض إلى 20 عقدة في مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وتضمن بيان هيئة الأرصاد المصرية تحذيرا من اضطرابات في البحر المتوسط وحدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار.

وأشار البيان إلى انتشار السحب على مناطق مصر الوسطى حتى أقصى جنوب البلاد مع هطول أمطار بصورة متفاوتة الشدة بينما يكون هناك فرص لحدوث سيول في سيناء.

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