الثلوج تشل حركة المواصلات في مدن جزائرية

المصدر: (الجزائر - وكالات)

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أعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني «القوات الخاصة» في الجزائر، أمس، أن عدة طرق مغلقة أمام حركة المرور أو صعبة المسلك بسبب الاضطرابات الجوية والثلوج التي تشهدها منذ يوم الخميس الماضي عدة ولايات «محافظات».

وأشار المركز ذاته في بيان عبر صفحة «طريقي» على «فيسبوك»، إلى الانخفاض الواضح في درجات الحرارة التي تشهدها أغلب الولايات، وخصوصاً خلال الليل وفي الصباح الباكر.

وأضاف البيان: ‏يتعين على السائقين توخي الحيطة والحذر تجنباً لخطر الانزلاق نتيجة احتمالية تشكل الصقيع، خصوصاً في المناطق التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة. وذكّرت «طريقي» في هذا السياق بالطرق التي لا تزال مغلقة أمام حركة المرور بسبب تراكم الثلوج، وتلك التي يصعب بها السير نتيجة تشكل طبقة الجليد.

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