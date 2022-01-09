الصدر: لا مكان للطائفية والميليشيات في حكومة الأغلبية

المصدر: (بغداد - وكالات)

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أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه لا مكان للطائفية أو العرقية أو الميليشيات أو الفساد، في حكومة الأغلبية الوطنية المقبلة في البلاد.

وقال الصدر، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية ولا مكان للفساد ولا مكان للميليشيات والجميع سيدافع عن حقوق الأقليات والشيعة والسنة والكرد في حكومة أغلبية وطنية».

وأضاف: «جميع الطوائف العراقية ستكون مناصرة للإصلاح ودعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه، وقرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي شبكي أيزيدي صابئي ويدافع الجميع عن حقوق الآخرين ولا للتبعية».

وتأتي تصريحات الصدر، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي الجديد بـ73 مقعداً، قبل أول جلسة للبرلمان العراقي، اليوم الأحد، بعد الانتخابات البرلمانية، التي جرت في البلاد يوم 10 أكتوبر الماضي. ووفق بيان للبرلمان العراقي، سيرأس النائب محمود المشهداني جلسة البرلمان في الجلسة الافتتاحية، اليوم، كونه أكبر الأعضاء سناً.

وتشهد أروقة ومقار الأحزاب والكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي، اجتماعات ومفاوضات ماراثونية، لتقريب وجهات النظر، بشأن مستقبل العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة.

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