مصر تؤكد دعم التحرك الأممي الحالي لتحقيق الاستقرار بالسودان

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت مصر، اليوم السبت، دعمها للتحرك الأُممي الحالي لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية، مشددة على أن أمن واستقرار السودان "جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة".

وقالت مصر في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نسخة منه، إنها "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، وفي هذا الإطار تدعم مصر التحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى".

وناشدت مصر "كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن"، معربة عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في 25 أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز