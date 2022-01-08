تحرير مركز مديرية بيحان من قبضة الحوثي

المصدر: (عدن - البيان)

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أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، الليلة الماضية، تحرير مركز مديرية بيحان التابعة للمحافظة من ميليشيا الحوثي.

وحيا العولقي تضحيات عناصر ألوية العمالقة والجيش والمقاومة الشعبية لتحقيق هذا النصر العسكري الثمين، مشيداً بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن لمعارك التحرير، منوهاً بأهمية المحورية في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف المديرية.



وهنأ العولقي، المقاتلين بتحقيقهم هذا النصر الوطني الجديد، محيياً إصرار قوات ألوية العمالقة على مواصلة تحرير كل شبر من فلول الميليشيا الحوثية.

وقالت مصادر ميدانية: إن قوات ألوية العمالقة سيطرت على مديرية بيحان غربي شبوة بالكامل، وتتجه نحو حدود محافظة البيضاء وسط اليمن.



فرار حوثي

ودخلت قوات ألوية العمالقة، مدينة العليا مركز مديرية بيحان، وسط فرار مقاتلي الحوثي التي تلقت ضربات موجعة.

وحسب ما ذكرته مصادر عسكرية فإن قوات العمالقة دخلت مركز مديرية بيحان في الساعات الأولى من مساء أمس وتمركزت في إدارة أمن المديرية ونفذت حملة تمشيط المدينة وملاحقة مقاتلي الميليشيا الذين فروا نحو جبل القنذغ الشهير غرب مدينة بيحان وعلى حدود محافظة البيضاء.

وفي سياق متصل، سيطرت ألوية العمالقة نارياً على تقاطع الطريق الرئيسي الذي يربط محافظة شبوة بمحافظتي مأرب والبيضاء.

إلى ذلك، قتل 4 مدنيين وأصيب آخرون بصاروخ بالستي أطلقه الحوثيون على محطة وقود في مديرية عسيلان غربي محافظة شبوة.

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