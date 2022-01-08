مقتل جندييْن بتفجير إرهابي في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

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قتل جنديان وأصيب ثمانية آخرون، أمس، بتفجير إرهابي بولاية غلمدغ وسط الصومال.

وبحسب وسائل إعلام محلية، استهدف التفجير رتلاً عسكرياً تابعاً للجيش الصومالي في الطريق بين مدينتي عيل طيري وطوسمريب في ولاية غلمدغ.

وفق المصادر ذاتها، أسفر التفجير عن مقتل عسكرييْن وإصابة ثمانية آخرين.

وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بـ«القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وزعمت مقتل وإصابة 15 عسكرياً صومالياً في التفجير.

وفي سياق متصل، استسلم عنصر من حركة «الشباب» يدعى عثمان عبدي كوسو، إلى وحدات الجيش المتمركزة في محافظة هيران، وفق إعلام رسمي.

كوسو الذي نشط في صفوف ميليشيات «الشباب» لمدة 6 سنوات، دعا العناصر المتبقية إلى الاستسلام والاستفادة من العفو العام الذي قدمته الحكومة الصومالية.

وارتفع عدد عناصر مسلحي «الشباب» الإرهابية الذين استسلموا إلى الجيش الصومالي أخيراً بسبب تكثيف الجهود الأمنية والعسكرية التي تستهدف معاقل الحركة.

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