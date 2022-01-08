سقوط 8 صواريخ قرب مقر للبيشمركة في كركوك

المصدر: أربيل - وكالات

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أمس، سقوط 8 صواريخ قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة بمحافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان إن «8 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري بمحافظة كركوك، ولم تقع أضرار بشرية أو خسائر مادية جراء القصف».

وأضاف، أن «القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وشنت حملات بحث عن مطلقي الصواريخ».

وذكرت مديرية مكافحة الإرهاب الكردستاني في بيان، أن «8 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب جسر كركوك ولم تقع خسائر بشرية أو مادية».

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