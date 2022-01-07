قيس سعيّد: محاسبة كل من أجرم في حق تونس

المصدر: تونس- وكالات

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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، على محاكمة ومحاسبة كل من أجرم بحق البلاد، وقال «إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل، ويعتقدون أنهم الدولة».

وقال خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاج «كدّسوا المليارات في الداخل والخارج، ثم يظهرون الورع والتقوى»، في انتقاد ضمني لحركة النهضة. كما بيّن أن الشعب التونسي، يتطلّع إلى تحقيق الكرامة، ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج.

وكانت النيابة العامة في تونس، قررت إحالة كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب «تحيا تونس»، يوسف الشاهد، ورئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية، وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.

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