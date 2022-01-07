المنظمة الدولية للهجرة: 3690 لاجئاً أفريقياً وصلوا اليمن

المصدر: عدن - البيان

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ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن 3690 لاجئاً أفريقياً وصلوا اليمن الشهر الماضي، مقارنة بـ 3622 مهاجراً في نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، فإنه، وخلال الفترة ما بين 1 يناير و31 ديسمبر 2021، وصل ما يقدر بنحو 27693 مهاجراً إلى اليمن.



ووفق آلية تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، فإن 38‎‎ في المئة من اللاجئين، هم من الإثيوبيين، و17 في المئة من الصوماليين. وفي الغالب من الذكور الذين يشكلون 71 في المئة، في حين تشكل النساء 21 في المئة منهم، فيما شكل الأطفال ستة في المئة، و2 في المئة من الفتيات.



خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وصل 1893 مهاجراً من الصومال، وتم تسجيل 1451 وصلوا عبر منطقة بير علي، و222 في عين بامعبد، و220 في نقاط مراقبة التدفق في محافظة شبوة. وشهدت محافظة لحج، وصول 1797 مهاجراً من جيبوتي، 820 مهاجراً في الجوحة، و645 في الغصين، و275 في رأس الشريف، و57 في نقاط راس العارة.

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