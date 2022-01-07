3 قتلى بتجدد الاحتجاجات في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أمس، مقتل ثلاثة متظاهرين خلال تجدد الاحتجاجات في السودان حيث لقي المتظاهر الثالث حتفه في خرطوم بحري شمال العاصمة السودانية بينما قتل المتظاهريْن الآخرين في أم درمان.

وخرج آلاف السودانيين في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، في مسيرات احتجاجية جديدة طلباً للحكم المدني وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز والصوتية على محتجين جنوب شارع القصر في الخرطوم.

ومنذ الساعات الأولى صباح أمس، أغلقت معظم الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، كما وضعت أسلاكاً شائكة وحواجز أسمنتية على الطرق الرئيسية المؤدية إلى القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي في وسط الخرطوم.

ومنذ أكثر من شهرين ينظم السودانيون مسيرات متواصلة احتجاجاً على القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.

وتعهد البرهان بحماية الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات في منتصف 2023، لكنّ المحتجين يطالبون بإبعاد الجيش عن الحياة السياسية. وتسعى جهات فاعلة عدة في المشهد السياسي إلى صياغة ميثاق لحل الأزمة، لكن لا تزال مواقف الأطراف السياسية متباعدة بشكل كبير في ظل ارتفاع سقف مطالب الشارع.

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