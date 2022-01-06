إحالة الغنوشي وشخصيات سياسية تونسية للمحاكمة بـ "جرائم انتخابية"

المصدر: البيان

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أكدت مصادر لسكاي نيوز عربية، أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت قرار إحالة رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، على الدائرة الجنائية، لارتكاب جرائم انتخابية.

وتأتي إحالة الغنوشي للدائرة الجنائية، بالإضافة ليوسف الشاهد، ونبيل قروي، وعبد الكريم زبيدي، ضمن حملة من الحكومة التونسية لمحاربة الفساد السياسي ودعم الإرهاب.

وتمت إحالة المذكورين بعدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد اعتقلت قبل أيام، نور الدين بحيري، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، الجمعة.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.

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