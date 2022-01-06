أمريكا: باقون في سوريا لمحاربة الإرهاب

المصدر: (الحسكة – عبدالله رجا)

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أكدت الولايات المتحدة استمرار قواتها في سوريا في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، إلى أن يعود الاستقرار في المنطقة، في ظل الحديث المتزايد عن تراجع الدور الأمريكي في سوريا على حساب التوسع الروسي.

التأكيدات الأمريكية الجديدة جاءت على لسان نائب المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا ماتيو بيرل، الذي يزور شمال شرق سوريا.

وقال بيرل إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ستبقى في شمال شرقي سوريا لمواصلة محاربة الإرهاب ودعم الاستقرار وتقوية العلاقات الاقتصادية، مضيفاً أن ثمة جهوداً أمريكية لإعادة فتح معبر سيمالكا الذي تم إغلاقه نهاية الشهر الماضي من قبل إقليم كردستان العراق.

يأتي ذلك في ظل حالة من التوتر بين القوات الأمريكية في سوريا والميليشيات العراقية، إذ استهدفت طائرات مسيرة أول من أمس مواقع إيرانية في مناطق متفرقة من دير الزور. زيارة بيرل إلى شمال شرق سوريا هي الأولى من نوعها منذ توليه الملف السوري نهاية العام الماضي، وتأتي لتأكيد الحضور الأمريكي في شمال شرق سوريا. ويرى مراقبون أن مناطق دير الزور، حيث تقاسم النفوذ الأمريكي الإيراني على ضفتي الفرات تتجه إلى المزيد من التصعيد الأمني والعسكري.

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