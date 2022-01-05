التحالف يرصد عملية تحضير لعمل عدائي حوثي

المصدر: الرياض، عدن - وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، رصده وتوثيقه لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف اليمني، كما أعلن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة، استجابة لتهديد ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة من صنعاء.

وقال التحالف إن الضربات الجوية، أسفرت عن تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع، بالإضافة إلى مخزنين للطائرات المسيرة بمعسكر ضبوه، كما أكد اتخاذ إجراءات وقائية، لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية، الأضرار الجانبية.

وتزامناً، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعزيزات وتحصينات الميليشيا الحوثية، في مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وأضافت المصادر أن ثلاث غارات جوية متزامنة، دمرت عربة مدرعة، وثلاثة أطقم عسكرية للحوثيين في جبل البلق الشرقي، والصحراء المحيطة بجبال لظاة، التي تمكن الجيش اليمني من تحريرها أول من أمس.

في آخر تطورات جبهة شبوة الميدانية، تجري عمليات تمشيط واسعة، تقوم بها ألوية العمالقة في أطراف ومداخل مديرية بيحان، بعد سيطرتها على مفرق السعدي، الذي يربط بين مدينة النقوب ومديرية عسيلان ومدينة عتق شرقاً، وبين مديرية عين وحريب ومأرب غرباً، وبيحان العليا جنوباً.

وتتقدم ألوية العمالقة تجاه محطة دومان للغاز، والتي تبعد نحو خمسة كيلومترات عن مركز مدينة بيحان العليا، فيما تفرض حصاراً على ما تبقى من مقاتلي الميليشيا الحوثية في منطقة السليم والصفراء.

وفي تطور جديد، أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة، جبهة الساحل الغربي في اليمن، على تويتر، الأربعاء، أن ألوية العمالقة الجنوبية، سيطرت على معسكر اللواء 163 مشاة. وأشار المركز الإعلامي إلى تطهير منطقة الصفراء والسليم في عسيلان بشبوة.

هذا، ويشن طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات للحوثيين، قادمة من جنوب محافظة مأرب، وأخرى قادمة من محافظة البيضاء، كما تقوم الفرق الهندسية بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا في مدينة النقوب، قبل سيطرة قوات العمالقة عليها.

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