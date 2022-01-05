مصر تكشف حقيقة تصدير شحنات بصل تسبب الإصابة ببكتريا الإيكولاي

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تصدير مصر شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتريا الإيكولاي، بحسب أنباء متداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً جودة وسلامة كل المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة إلى الخارج، بما فيها محصول البصل الأخضر، ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية.

ونوهت الوزارة بأنها لم تتلقَّ أية ملاحظات أو إخطارات رفض للبصل الأخضر من أي دولة من دول العالم نتيجة وجود أي ملوثات ميكروبيولوجية أو تجاوز نسب متبقيات مبيدات خلال الفترة الماضية نهائياً، إذ تخضع كل المحاصيل المصرية المصدَّرة إلى الخارج للفحوص الدقيقة من قِبل الحجر الزراعي من خلال سحب عينات منها، وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالمياً وخلوها من أي ملوثات.

وذكرت أن صادرات مصر من البصل الأخضر بلغت نحو 43 ألف طن عام 2021، تم تصديرها إلى أكثر من 36 دولة مختلفة حول العالم.

وفي سياق متصل، تجاوزت الصادرات الزراعية 5.6 ملايين طن لأول مرة في التاريخ العام الماضي، نظراً إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في عمليات أحكام الرقابة من خلال الحجر الزراعي، والمعامل المعتمدة لكافة تحاليل أنواع الإيكولاي"E.coli" ، وفتح الأسواق الجديدة والمنظومة الجديدة لتكويد المزارع التصديرية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

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