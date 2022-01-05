التحالف: انطلاق القرصنة من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن تحالف دعم الشرعية، أن انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً، مشيراً إلى أنّ اختطاف ميليشيا الحوثي للسفينة «روابي» انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.

وأكّد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتعرض سفينة الشحن التجاري «روابي» للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل الميليشيا الحوثية، باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف، موضحاً أنّ تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، ما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة «روابي» سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى، بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.

وأضاف المالكي، أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و«دليل سان ريمو» للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة، تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضاً لأمن الممرات المائية وتهديدا مباشر للملاحة البحرية والتجارة العالمية، مبيناً أنّ هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018 وخاصة ما تضمنه البند الثاني بالتعهدات، والبند الثاني من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار الميليشيا لكل أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت 30527 انتهاكاً متعمداً.

وشدّد المالكي، على وجوب إخلاء الميليشيا الحوثية سبيل السفينة «روابي» من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وحال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافاً عسكرية مشروعة، وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار.

تدمير مسيرات

إلى ذلك، دمّرت الدفاعات الجوية السعودية، خمس مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية. وأعلن تحالف دعم الشرعية في بيان، أنّ الميليشيا أطلقت المُسيّرات باتجاه السعودية من صنعاء، مؤكّداً أن قواته تراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها.

في الأثناء، واصلت ألوية العمالقة، بإسناد طيران التحالف، تقدمها باتجاه بيحان في محافظة شبوة، ملحقة خسائر بميليشيا الحوثي. وأفادت مصادر عسكرية يمنية، أمس، بمقتل أكثر من 100 من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع قوات ألوية العمالقة وغارات التحالف العربي، في محافظتي شبوة والبيضاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز