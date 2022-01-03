البرهان: نريد حكومة مستقلة يتفق عليها جميع السودانيين

المصدر: وكالات

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أكد قائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، على ضرورة تشكيل "حكومة مستقلة ذات مهام محددة"، بعد يوم واحد من تقديم عبد الله حمدوك استقالته من رئاسة الحكومة.

وقال البرهان في حديث لضباط من الجيش وقوات الدعم السريع، الاثنين، إنه "من الضروري أن يتفق جميع السودانيين على الحكومة المقبلة، في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد".

وأشار قائد الجيش إلى "ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية، التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات".

وأضاف البرهان أن "تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه، وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين".

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