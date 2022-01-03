3 قتلى في تظاهرات السودان

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب العشرات، أمس، في مدينة أم درمان شمالي العاصمة السودانية، خلال احتجاجات عمت معظم مدن السودان. وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز والصوت بكثافة، لمنع وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

واستجابة لدعوة لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، خرج آلاف السودانيين في العاصمة وعدد من مدن البلاد الأخرى، لكن قوات الأمن حاولت التصدي للمحتجين عند وصولهم إلى الشارع المؤدي للقصر.

ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، انتشرت قوات أمنية هجينة بكثافة وسط العاصمة وعلى مداخل الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، التي أغلقت أمام المحتجين. وقال شهود عيان، إن أفراداً مسلحين دخلوا بعض المؤسسات القريبة من القصر الرئاسي، وطلبوا من العاملين المغادرة، مبررين ذلك بإجراءات أمنية.

وبعد ساعات من إزالتها، أعادت السلطات الحواجز الأسمنتية إلى الطرق الرئيسة بالخرطوم، كما أغلقت الجسور النيلية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم – الخرطوم بحري- أم درمان)، وتم قطع خدمة الاتصالات وتعطيل شبكات الإنترنت، فيما انتشرت قوات مسلحة مشتركة بشارع النيل وبمحيط القصر الرئاسي، بجانب قفل كل الطرق المحيطة بالقيادة العامة للجيش.

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