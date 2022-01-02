اليمن.. التحالف يطالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية

المصدر: وكالات

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طلب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم "الأحد"، من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء بشكل فوري، محملاً ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية عن وجود المدنيين هناك بعد المهلة التي أعلن عنها التحلف.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن: "على المدنيين إخلاء المعسكر (السوادية)، وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء".

وأضاف: "الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية عن وجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطى".

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