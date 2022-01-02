حقيقة إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي في مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022، التي من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير 2022، ولمدة 15يوماً، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم البدء في الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتم التنبيه على جميع المديريات باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم وتطهير اللجان ومنع التجمعات وضبط عملية الدخول والخروج من اللجان والحفاظ على المسافات الأمنة بين الطلاب، مع قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، والحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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