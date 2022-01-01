جلسة برلمانية ليبية الاثنين تبحث ملف الانتخابات

المصدر: طبرق - وكالات

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دعا رئيس مجلس النواب المكلف في ليبيا فوزي النويري أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية تُعقد في مدينة طبرق بعد غدٍ الاثنين ، للاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك في دعوة وجهها المجلس إلى الأعضاء، اليوم السبت، بعد عقده أكثر من جلسة في منتصف الأسبوع الماضي لم تصل إلى جديد فيما يخص مستقبل العملية السياسية التي تشهد تعثراً عقب تأجيل انتخابات الرئاسة والبرلمان التي كان مقرراً لها في 24 ديسمبر.

وأوصت اللجنة المعنية بمتابعة العملية الانتخابية في مجلس النواب، الاثنين الماضي، بإعادة تشكيل الحكومة ووضع خريطة طريق جديدة وتعديل مشروع الدستور.

وأوضحت أنه يجب أولاً: وضع خريطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ مضبوطة بمدد ومراحل وتواريخ في إطار دستوري. وثانياً، تعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة. وثالثاً، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار «الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية».



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