الجيش السوداني: التظاهرات إهدار للطاقات والوقت

المصدر: الخرطوم - رويترز وسونا

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اعتبر مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية الطاهر أبو هاجة أن استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هي إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد وإهدار للطاقات والوقت، فيما لا جدوى منه، مضيفاً أن هذه التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي، مؤكداً أن التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان.

وقال الطاهر إن «هنالك أيادي خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى وهي لا تريد لا انتخابات ولا ديمقراطية، وإنما تريد فترة انتقالية إلى ما لا نهاية» مشيراً إلى أن «هذه الجهات مرصودة ومعروفة ولن يُسمح لها بأن تجر البلاد إلى الهاوية وتطبيق مخططات الخراب التي نفذت في دول أخرى، وذلك لتقسيم السودان وتفتيته» وفق قوله.

من جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد القتلى خلال التظاهرات التي جرت الخميس في البلاد ارتفع إلى خمسة، الجمعة.

ووفق اللجنة ذاتها فإن العدد الإجمالي للقتلى منذ بدأت القوات الأمنية حملتها في أكتوبر ارتفع إلى 53.

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