ضبط أسلحة وذخائر في عرسال اللبنانية

المصدر: بيروت - د.ب.أ

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ضبطت دورية من مخابرات الجيش اللبناني، الجمعة، كمية من الأسلحة والذخائر في منزل لبناني في بلدة عرسال شرقي لبنان وأوقفت خمسة أشخاص.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش إن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش دهمت منزل اللبناني علي الحجيري الملقب بـ«أبو عجينة» في بلدة عرسال وأوقفت ثلاثة أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية.

وضبطت الدورية داخل المنزل كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.

وأوقفت الدورية أيضاً، بحسب البيان، في عملية الدهم مطلوبيْن صادرة بحقهما عدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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