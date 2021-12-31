وفاة 3 أطفال حرقاً بأكبر مخيمات النزوح في اليمن

المصدر: عدن - البيان

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توفي ثلاثة أطفال حرقاً، وأصيب خمسة آخرون من أسرة واحدة، نتيجة حريق شب في مخيم الجفينة في محافظة مأرب وهو أكبر مخيم للنزوح في اليمن ويقطنه أكثر من 70 ألف نازح فروا هرباً من ميليشيا الحوثي.

وذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة أن الأطفال الثلاثة لقوا حتفهم كما أصيب خمسة آخرون بينهم والدتهم ووالدهم بحروق بالغة حينما شب حريق في مسكنهم في حادثة هي الثانية من نوعها، إذ سبق أن توفي طفل وأصيب ستة أشخاص آخرين، جراء حريق اندلع في المخيم ذاته أبريل الماضي.

ويسكن في المخيم الذي أقيم في الضاحية الجنوبية لمدينة مأرب 8863 أسرة - 70900 فرد - شردتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم في عدد من محافظات اليمن.

ووفق ما ذكرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فإن أكثر من نصف المخيمات مهددة من السيول والفيضانات في حين بلغ عدد النازحين في المناطق المحررة مليونين و827 ألف نازح، يوجد منهم في المخيمات 403 آلاف و381 شخصاً، فيما بلغ عدد الأسر النازحة في المنازل مليونين و424 ألف نازح. ولكن النازحين في 79 مخيماً مهددون بالطرد و77 ألف أسرة مهددة أيضاً بالطرد من المنازل التي تعيش فيها بسبب عدم القدرة على دفع إيجاراتها.

الوحدة التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء قالت إنها تدير 548 مخيماً في 13 محافظة يوجد فيها 403381 نازحاً، و(902) تجمع سكاني يوجد فيها النازحون في البيوت. وإن عدد المخيمات التي تحتاج إلى دعم في الإدارة وبناء القدرات (477) مخيماً، فيما لم يزد عدد المخيمات المدعومة في الإدارة وبناء القدرات والتي تديرها الوحدة التنفيذية بالشركة مع الأمم المتحدة على (71) مخيماً.

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