نهاية مهام التحالف الدولي لمكافحة «داعش» في العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

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أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، نهاية المهام القتالية للتحالف الدولي لمكافحة «داعش» في العراق. وقال الكاظمي «المهام القتالية للتحالف الدولي لمكافحة داعش انتهت، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته خارج البلاد». وتابع «نؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا».

وبذلك، يختتم التحالف الدولي لمكافحة داعش، عملياته في العراق بعد سبع سنوات، ساعد فيها القوات العراقية في هزيمة التنظيم الإرهابي الذي استولى على أراضٍ واسعة ونشر الرعب والقتل منذ يونيو 2014. وخلال الفترة المقبلة، سيقتصر وجود التحالف الدولي لمكافحة «داعش» بالعراق، على عدد من المستشارين الأمنيين فقط. يأتي هذا في وقت، أعلنت السلطات العراقية، أمس، مقتل عقيد في الشرطة، على يد عناصر من تنظيم داعش، في محافظة ديالى، الواقعة في شرقي العراق، بعد أسبوعين من خطفه.

وقال مصدر أمني، إن العقيد ياسر الجوراني قتل وقطع رأسه، بعد أن اختطفته عناصر تنظيم داعش، مع اثنين من أصدقائه، عندما كانوا يقومون برحلة صيد في 13 ديسمبر الجاري، في منطقة بحيرة حمرين، في محافظة ديالى، الواقعة شمال شرقي بغداد.

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