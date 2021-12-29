«العمالقة» تتسلّم مطار عتق استعداداً لمعركة شبوة

المصدر: عدن - البيان

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تسلمت ألوية العمالقة مطار عتق عاصمة محافظة شبوة تمهيداً لدخولها المعارك مع ميليشيا الحوثي في شمال المحافظة، فيما أعلنت القوات الحكومية مصرع العشرات من عناصر الميليشيا في محافظة مأرب.

وقتل أصيل السقلدي المتحدث باسم ألوية العمالقة التي استكملت صباح اليوم استلام مطار عتق بمحافظة شبوة، وجرت عملية الاستلام والتسليم بحضور قائد اللواء الحادي عشر عمالقة عبد الرحمن الجعري وقائد محور عتق اللواء عزيز العتيقي.

وقوبل وصول قوات الألوية إلى محافظة شبوة بترحيب واستقبال كبيرين من قبل أبناء المحافظة كونها ستتولى مهمة تحرير المديريات التي سيطرت عليها الميليشيا قبل أكثر من شهرين.

إلى ذلك ذكر مصدر عسكري أن العشرات من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم في معارك مع الجيش والمقاومة وجراء قصف مركز في محافظة مأرب، حيث دارت معارك عنيفة بين الجيش والمقاومة من جهة والميليشيا من جهة أخرى في عدد من جبهات القتال الجنوبية والغربية للمحافظة.

خسائر كبيرة

وحسب ما ذكره المصدر سقط قتلى وجرحى بصفوف الميليشيا، كما تم تدمير مرابض مدفعية تابعة لها في قصف مدفعي مركّز في الجبهة الجنوبية للمحافظة. كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية بمناطق مختلفة من الجبهات، كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

على صعيد متصل بانتهاكات الميليشيا، أدانت وزارة النقل القصف الإرهابي الحوثي على مطار عتق بصاروخ باليستي، ما أدى إلى أضرار بالغة بالمطار. ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل والضغط الحقيقي والمباشر لإيقاف هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الميليشيا من دون أي رادع.

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