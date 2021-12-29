حقيقة وصول منخفض التنين خلال أيام إلى مصر

المصدر: وكالات

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حقيقة وصول منخفض التنين إلى البلاد، خلال الأيام المقبلة.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن ما يتم تداوله عن وجود منخفض تنين غير صحيح، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وقال شاهين، إنه سيكون هناك منخفض جوي في شمال البحر المتوسط، وذلك تزامنا مع منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا.

وأشار إلى أن نشاط الرياح سوف يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية، ويزيد من إحساسنا بالبرودة، لكن لن يكون منخفض التنين كما يدعي البعض.

وأضاف شاهين، ان حالة الطقس، بداية من غد الخميس، سوف تشهد عدم الاستقرار، لافتاه إلى تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار، تشهدها البلاد، بداية من يوم الخميس المقبل وحتى منتصف الأسبوع.

وقال إن البلاد سوف تشهد نشاط رياح على أغلب محافظات البلاد وسقوط أمطار على مطروح والإسكندرية والسلوم، وتكون متفاوتة الشدة وتزيد غزارتها على هذه المناطق وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج السويس.

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