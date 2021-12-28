السيسي يشارك أطفال قرية صعيدية الغناء باللغة النوبية.. فيديو

المصدر: البيان

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تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان في صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

واستقبل الأهالي السيسي بالزغاريد والعبارات المرحبة بوجوده والمعبرة عن سعادتهم بالزيارة، ورحب مجموعة من أطفال القرية بالسيسي عبر غنائهم لأغنية باللغة النوبية، وطلب السيسي التقاط صورة له مع الأطفال، والتقى بالطفل محمد قائد المجموعة وأشاد بصوته الجميل.

وطلب السيسي من الطفل أن يفهمه معاني الأغنية وأن يشاركهم الغناء باللغة النوبية، ليقول الطفل: "بنرحب وفرحانين بيك ومعنى الكلمات تعالى عندنا وإنك فرحان بالنوبة بتاعتنا وكلنا معاك"، ليرد السيسي بالقول: "أنا فرحان بيكم، ممكن تقول لي أقولها إزاي".

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