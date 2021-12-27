رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الوزراء ويعفي قائد القوات البحرية من منصبه

المصدر: البيان

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أعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، الاثنين، أنه أوقف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل حتى انتهاء التحقيقات في الفساد ضده.

كما قرر رئيس الصومال إعفاء قائد القوات البحرية من منصبه أثناء إجراء تحقيقات في الفساد ضده.

وشهد الصومال في العام الجاري أزمة سياسية، بعد فشل خطط إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في فبراير الماضي، بسبب عدم الاتفاق بين القوى السياسية داخل البلاد على كيفية تنظيمها، ثم انهيار المحادثات بين حكومة مقديشو والقادة المحليين في أبريل الماضي.

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