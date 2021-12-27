العراق يطلق 3 عمليات لملاحقة فلول «داعش»

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، إطلاق ثلاث عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى. وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيبسبوك»، إنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت القطعات الأمنية، بثلاث عمليات استباقية، الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة، من خلال الفرقة الخامسة، وقيادة عمليات الأنبار، والثانية غربي الثرثار، تنفذها قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات المتجحفلة معها.

وأشارت إلى أن العملية الثالثة، جاءت جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى، اشتركت فيها قطعات الفرقة العشرين، والقطعات المتجحفلة، مع قيادة عمليات غرب نينوى. ولفتت خلية الإعلام الأمني، إلى أنّ هذه العمليات، تأتي بالتزامن لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، وتطهير الأراضي، ومكافحة الجريمة بمختلف صورها، ومن أجل خلق بيئة آمنة.

إلى ذلك، أعلنت الخلية، القبض على أحد أكبر مزوري الوثائق في محافظة البصرة. وقالت الخلية في بيان، إن مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة، تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم، أسفر عن إلقاء القبض على أحد أكبر مزوري الوثائق، وبالجرم المشهود.

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