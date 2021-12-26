24 يناير موعداً مقترحاً للانتخابات الرئاسية الليبية

المصدر: طرابلس- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية، 24 يناير المقبل، موعداً جديداً للاستحقاق الرئاسي، وأنّه سيتم الإعلان رسمياً عن القائمة الرسمية النهائية للمرشحين، وتدشين الحملات الدعائية، حال التوافق على الموعد الجديد. ويحتاج تنظيم الاستحقاق في الموعد المقترح، لتحقيق توافقات حول القضايا العالقة، وعلى رأسها قانون الانتخابات، والتجاذبات بين المفوضية والمجلس الأعلى للقانون، ومجلس النواب والمرشحين، بشأن الطعون والقرارات الصادرة حولها.

وتشير المفوضية، إلى أنّ مرحلة الطعون تشكل المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وبمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز الاستحقاق التاريخي، وذلك لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، أبرزها قصور التشريعات الانتخابية، في ما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين، من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب، في ما يتعلق باستبعادها لعدد من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

أهم العراقيل

ومثّلت الطعون، أهم العراقيل التي حالت دون تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، لا سيما في علاقة بالشخصيات الجدلية، وأبرزها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اللذين خرقا المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، وما نصّت عليه من ضرورة أن يتخلى المرشح عن منصبه الوظيفي، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع، وأثارا بذلك تساؤلات حول مدى جدية المفوضية في تطبيق القانون على الجميع.

دعم

وما إن انتشر خبر مقترح مفوضية الانتخابات 24 يناير موعداً بديلاً للاستحقاق، حتى ارتفعت الأصوات الداعمة لهذا التوجه، إذ خرج متظاهرون في عدد من المدن الليبية، للإعراب عن تمسكهم بمقترح المفوضية. ودعا المتظاهرون في طرابلس ومصراتة وطبرق وبنغازي وسبها وسرت، مجلس النواب لإقرار المقترح، مؤكدين ضرورة نشر القوائم النهائية للمرشحين الرئاسيين، والقوائم المبدئية لمرشحي البرلمان.

ضغوط

يرى مراقبون، أنّ هناك ضغوطاً عدة لتنظيم الانتخابات في الموعد المقترح من قبل المفوضية، وهو ما شددت عليه حكومات أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، من خلال دعوتها السلطات الليبية، إلى احترام تطلعات الشعب في إجراء انتخابات فورية، من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع، وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز