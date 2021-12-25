العراق.. استقالة محافظ النجف على خطى محافظ الناصرية

المصدر: النجف - أ.ف.ب

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أعلن محافظ النجف، أمس، استقالته من منصبه، بعد احتجاجات وانتقادات على خلفية اتهامات بانتشار الفساد في المحافظة، في استقالة هي الثانية من نوعها في العراق خلال يومين، وكان محافظ الناصرية، قد أعلن أول من أمس، استقالته غداة قمع عنيف لتظاهرات في المحافظة التي تمثل معقلاً للاحتجاجات المناهضة للسلطة.

وكشف لؤي الياسري محافظ النجف في مؤتمر صحافي، أمس أنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، ورحب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في بيان بالاستقالة، معتبراً أنها خطوة نحو الطريق الصحيح.

وجاءت الاستقالة بعد انتقادات من مقتدى الصدر، لما اعتبره أنباء بوجود فساد وتلكؤ وتقصير، وزار الصدر الأربعاء النجف، مشدداً على الحاجة إلى وقفة جادة لحل مشكلات الفساد، وقال الصدر خلال زيارته: «سنعمل على إقالة محافظ النجف وتبديله قانونياً»، وشهدت النجف تظاهرات متفرقة في الأسابيع الأخيرة، نددت على غرار تحركات مماثلة في محافظة الديوانية المجاورة ومحافظة الناصرية، بالظروف المعيشية الصعبة وطالبت بوظائف للخريجين الشباب، وكان محافظ الناصرية أحمد غني الخفاجي، قدم استقالته غداة تظاهرات أصيب خلالها ثلاثة محتجين بالرصاص، وفق مصدر طبي. وترأس رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً أمنياً، الأربعاء، خصص لمناقشة التظاهرات، مؤكداً ضرورة عدم استخدام القوة أو إطلاق النار.

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