البرلمان العربي يؤكّد دعمه إقامة دولة فلسطينية

المصدر: عمان - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، مواقف البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني، لا سيّما إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس. جاء ذلك خلال ترؤس العسومي، أمس، أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي انطلقت اليوم في العاصمة عمان. وجدد العسومي، رفضه وإدانته الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وخروقاتها الممنهجة، واستخفافها الشديد بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وسياسات الاستيطان والتدمير والتهجير القسري، التي تقوم بها في مدينة القدس المحتلة.



وثمّن العسومي، الجهود الحثيثة والدور الرائد الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن المقدسات الدينية وحمايتها، في ظل الوصاية الهاشمية المباركة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، في مدينة القدس المحتلة. وأكد العسومي، دعم البرلمان العربي الكامل لآلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، التي تمثل قيمة مضافة لتعزيز العمل العربي المشترك. وتناقش جلسة البرلمان العربي، مجمل الأوضاع في المنطقة العربية، والتقارير الصادرة بحق الدول العربية، فضلاً عن تطورات الأحداث، واستعراض تقارير اللجان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز