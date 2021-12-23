التحالف يمهل الحوثيين 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة
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حث تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، مليشيات الحوثي على ضرورة إخراج الأسلحة من ملعب الثورة في صنعاء.
وقال التحالف العربي، في بيان: "نعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة في صنعاء وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية".
وأضاف: "سنسقط الحماية عن ملعب الثورة إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني".
وقبل قليل، أعلن التحالف أن قواته دمرت زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذه هجوما وشيكا جنوب البحر الأحمر.