التحالف يمهل الحوثيين 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة

المصدر: وكالات

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حث تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، مليشيات الحوثي على ضرورة إخراج الأسلحة من ملعب الثورة في صنعاء.

وقال التحالف العربي، في بيان: "نعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة في صنعاء وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية".

وأضاف: "سنسقط الحماية عن ملعب الثورة إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني".

وقبل قليل، أعلن التحالف أن قواته دمرت زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذه هجوما وشيكا جنوب البحر الأحمر.

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