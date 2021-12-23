الأمطار الغزيرة تغرق خيم النازحين السوريين في مخيمات إدلب.. فيديو

المصدر: البيان

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تسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت نهاية الأسبوع الماضي في عدة مناطق في سوريا، في غرق مخيمات النازحين السوريين بالقرب من قرية كفر عروق بمحافظة إدلب في شمال البلاد.

وأدت الأمطار والسيول إلى تدمير الخيام، التي تأوي النازحين.

وقالت السلطات المحلية إن عدد المخيمات المتضررة نتيجة الأمطار في محافظة إدلب قد ارتفع إلى 104 مخيمات، بينما انقطعت العديد من الطرق المؤدية إليها، وفق ما نقلت "يورونيوز".

يذكر أن مئات الآلاف من النازحين والمهجّرين السوريين يعيشون في مخيمات بإدلب وشمال سوريا، وسط ظروف معيشية صعبة.​​​​​​​

وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

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