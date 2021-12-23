هل من أزمة ثقة بين المواطن والحكومة في الأردن؟

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

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تسود المشهد الأردني حالة من الضبابية، وتتواصل مطالبات الشارع والنخب السياسية بالتحرك من أجل إنهاء حالة الجمود، التي أصابت ملفات كثيرة.

ويرى البعض أن المشهد الاقتصادي ما زال يعاني من عدم وجود قرارات تصحيحية تساعد بتعافيه، في ظل أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، وفي المشهد السياسي ما زال الجدل متواصلاً حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. يرى أستاذ العلوم السياسية في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية، د. محمد الخريشة أن هناك مطالب مستمرة مرتبطة بالتحديات الداخلية والخارجية.

مشيراً إلى أن الأردن دولة محدودة الموارد، وبالتالي فإن عدم الوصول إلى الارتياح الاقتصادي هو نتيجة متوقعة، ومن هنا نجد الحكومات تعبر دوماً عن رغبتها في العمل والتحسين.

أضاف: إن المواطن الأردني يطالب بالإصلاح السياسي ولكن ليس بالدرجة التي يطالب فيها بمكافحة الفساد التي تتصدر المطالبات، وهنالك إجماع على ضرورتها، في حين تتعاطى الحكومات مع المواطن بشكل أقل مما يجب، والمواطن يحتاج إلى أن يستمع إلى خطاب مقنع وصريح وعقلاني حتى تعود الثقة من جديد، وفقاً للخريشة.

ويشير الكاتب الصحافي أسامة الرنتيسي إلى «إجماع» في الشارع الأردني والنخب السياسية على أنّ ثمة حالة قلق ناتجة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.

معتبراً أن هناك حالة تخبط وعدم وضوح في المعالجة، مضيفاً «نشهد العديد من التناقضات في الخطاب، وهذا أدى بدوره إلى اهتزاز الثقة بين الحكومة والمواطن، الذي يرغب فعلياً في تحسين حياته وإحداث نقلة إيجابية لجميع القضايا التي تهمه».

أضاف الرنتيسي: للخروج من هذه الوضع المربك مطلوب انفتاح حقيقي وصريح من قبل الحكومة على الشعب، والإعلان عن الخطط والسير بها بشكل فعلي وجاد، فالأزمات اجتاحت منازل الأردنيين ولا يمكن إنكار ذلك، والدراسات توضح حجم البطالة التي يعاني منها الشباب الأردني، ومن المتوقع في نهاية العام أن يكون لدينا نصف مليون عاطل عن العمل، علاوة على الأردن بحسب منظمة الفاو الثامن عربياً في معدل الجوع.

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